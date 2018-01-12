В 2017 году азербайджанские экспортеры получили субсидий почти на 3 млн манатов (версия 2)

2018-01-12 14:33 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - В 2017 году в рамках механизма возврата части затрат при экспорте ненефтяной продукции азербайджанским экспортерам было возвращено 2,9 миллиона манатов, сказал в пятницу журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в зависимости от типа товара, в рамках механизмов поощрения экспорта ненефтяной продукции, государство возвращает экспортерам часть их затрат, компенсируя три-шесть процентов от таможенной стоимости товара.

"Отрадно отметить, что предприниматели активно пользуются данным механизмом. В прошлом году им воспользовались 44 предпринимателя. Наибольшую активность при этом проявляют виноделы - около 60 процентов возвращенных средств приходится на предпринимателей, занимающихся экспертом вина и прочей алкогольной продукции", - сказал Бабаев.