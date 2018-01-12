Растет интерес к выигрышной кампании AccessBank «Выгодно, как ни крути!» ®

2018-01-12 15:12 | www.apa.az | 6



Стартовавшая 27 ноября 2017г кампания «Выгодно, как ни крути!» вызвала большой интерес со стороны клиентов AccessBank. В рамках кампании, которая будет проведена до 31 января 2018г, банк предоставляет 50% скидок на предлагаемые карты MasterCard Debit, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic и Visa Gold. Кроме того, до 31 января 2018г владельцы платежных карт AccessBank, совершив безналичную оплату, получат возможность приобрести два новых iPhone X.

Прирост по количеству выпущенных карт в декабре прошлого года в сравнении со среднемесячным показателем (за предыдущие 3 месяца) составил 47%. Это говорит о серьезном интересе к кампании. Несомненно, до конца кампании этот показатель вырастет.

Для участия в выигрышной кампании достаточно произвести платежными картами Visa и MasterCard, выпущенными AccessBank (за исключением зарплатных карт и бизнес-карт), безналичную операцию в сумме 20 манатов (или в её валютном эквиваленте) или выше, в любом пункте торговли и обслуживания, как на территории страны, так и за её пределами, а также оплачивая товары и услуги по Интернету (за исключением операций, не участвующих в розыгрыше). Два клиента, совершивших наибольшее количество и наибольшую сумму операций, получат новый iPhone X.

Для того, чтобы ознакомиться с тарифами по картам можно пройти по данному линку. Карты AccessBank можно заказать в широкой филиальной сети банка на территории страны, или по данному линку.