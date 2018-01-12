В азербайджанской армии пройдут мероприятия в связи с годовщиной трагедии 20 Января

2018-01-12 14:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Планом мероприятий в связи с проведением 28-й годовщины трагедии 20 Января», утвержденным распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения по проведению ряда мероприятий в азербайджанской армии, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.

Предусмотрено проведение «круглых столов», конференций, сборов и специальных занятий, в том числе организация выставок книг и картин в Отдельной общевойсковой армии, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях, а также показ посвященных трагедии художественных и документальных фильмов, спектаклей с участием коллективов Центрального дома офицеров имени Ази Асланова, Домов офицеров Нахчыванского и Гянджинского гарнизонов.

В ходе мероприятий будут организованы встречи членов семей шехидов и очевидцев событий с личным составом воинских частей, а также посещения монументов, воздвигнутых в память о шехидах, павших за свободу, независимость и территориальную целостность Родины.