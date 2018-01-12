Захарова: Не рекомендовать туристам приезжать в Баку - это чушь

2018-01-12 15:11 | www.oxu.az | 7

Азербайджан очень успешно проводит многие международные мероприятия.

Как передает Oxu.Az, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о включении Азербайджана Госдепартаментом США в список стран с угрозой терроризма.

«А знаете почему? Потому что Азербайджан тоже очень успешно проводил многие международные мероприятия и в сфере спорта, и в сфере культуры. Нужно постоянно держать, так сказать, в тонусе. Это писали люди, которые никогда не были в Баку. Я честно могу сказать, как человек, который неоднократно и с большим удовольствием приезжает в Азербайджан, посещает Баку, исторический центр, рестораны, музеи, друзей. Это просто несусветная чушь писать относительно того, что не рекомендовано туристам приезжать в Баку, в Азербайджан», - заявила М.Захарова.

По ее словам, включить Азербайджан в подобный список могли «те люди, которые вообще не представляют себе ни Азербайджан, ни культуры страны, ни ее политические реалии».

Она добавила, что подобные люди вряд ли смогут сказать, где Азербайджан находится.

Э.А.

