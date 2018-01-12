Азербайджанского борца представили в Индии как российского – ФОТОФАКТ

2018-01-12 15:25 | www.oxu.az | 7

Как сообщалось, азербайджанские борцы – трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев, Асланбек Алробов и Джамаледдин Мамедов принимают участие в турнире Pro Wrestling League в Индии.

Как передает Oxu.Az, организаторы турнира совершили техническую ошибку. Спортсмена, выступающего за команду «Punjab Royals», представили, как российского.

Отметим, что команда «Delhi Sultans», за которую выступают Гаджи Алиев и Асланбек Алробов, в первом туре уступила «Mambey Maharathi» со счетом 41:54. Аслан Алробов одержал победу над Кадьяном Сатьявартом со счетом 15:0, Гаджи Алиев со счетом 2:3 уступил россиянину Сослану Рамонову, которому в финале Олимпиады уступил Тогрул Аскеров.

«Punjab Royals» одержала победу со счетом 40:33. Джамаледдин Мамедов (125 кг) уступил грузину Джено Петриашвили.

Сабухи Тофигоглы

