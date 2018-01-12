В 2018 году начнется предоставление гарантий по кредитам для предпринимателей

2018-01-12 15:33 | www.apa.az | 7

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в 2018 году начнет предоставлять гарантии по кредитам для предпринимателей.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом отмечается в отчете фонда по итогам деятельности в 2017 году. «С 2018 года Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд будет выдавать не только ипотечные кредиты, но и начнет предоставлять гарантии и выдавать субсидии по кредитам для предпринимателей. Данный механизм окажет поддержку предпринимательству, будет содействовать развитию ненефтяного сектора, уменьшит риски в банковском секторе, а также приведет к снижению стоимости финансовых средств».