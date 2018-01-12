Рамиль Усубов сменил начальника полиции

2018-01-12 15:40 | www.oxu.az | 7
Сменен начальник одного из отделений полиции Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.
Согласно приказу, начальник 21-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района Баку Джовдат Мамедов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником 24-го отделения полиции Управления полиции того же района
На освободившуюся должность пока никто не назначен.
Отметим, что начальник 24-го отделения полиции Хикмет Усубов недавно был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления охраны Ясамальского района.