Рамиль Усубов сменил начальника полиции

2018-01-12 15:40 | www.oxu.az | 7

Сменен начальник одного из отделений полиции Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

Согласно приказу, начальник 21-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района Баку Джовдат Мамедов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником 24-го отделения полиции Управления полиции того же района

На освободившуюся должность пока никто не назначен.

Отметим, что начальник 24-го отделения полиции Хикмет Усубов недавно был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления охраны Ясамальского района.

Э.А.

