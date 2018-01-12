В Иране убили 4 женщин

2018-01-12 15:54 | www.apa.az | 6
В Иране убили четырех женщин.
Как сообщает тегеранское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня в Керманшахе.
Утром неизвестный открыл из автомобиля огонь по находившимся на кладбище женщинам.
Согласно информации, неизвестный является дядей убитых женщин. Он пошел на убийство из-за разногласий между племянниками.
По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время принимаются меры по поимке мужчины.
Отметим, Керманшах - город на западе Ирана, граничит с Ираком.