Турция намного безопаснее США - премьер

2018-01-12 15:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция намного безопаснее США, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя заявление Госдепартамента США, в котором было рекомендована избегать поездок в Турцию из-за угрозы терактов. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, ни одна страна не застрахована от терактов.

«Создается такое ощущение, что якобы в городах США не бывает терактов», - сказал Йылдырым.

Отметим, что ранее Госдепартамент США рекомендовал американцам избегать поездок в Турцию из-за угрозы терактов и безосновательных задержаний, отнеся ее в группу стран с "повышенной опасностью" наряду с Пакистаном, Гватемалой и Суданом.

В ответ на это временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт был вызван в турецкий МИД, где ему было высказано возмущение Анкары в связи с предупреждением американских властей.

Также сегодня МИД Турции предупредил о нежелательности поездок турецких граждан в США по соображениям безопасности.