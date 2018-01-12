Почти половина стандартов Азербайджана соответствует евростандартам

2018-01-12 15:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Международным и европейским стандартам соответствует 45 процентов национальных стандартов Азербайджана, говорится в сообщении Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам, распространенном в пятницу.

В сообщении говорится, что в государственном фонде технических нормативно-правовых актов по техническому регулированию и стандартизации более 20 тысяч межгосударственных и 966 национальных стандартов.

Из них 94 относятся к нефтехимической сфере, 322 – к оценке соответствия, 148 – к промышленной сфере, 22 – к сфере обслуживания, 249 – к аграрной и продовольственной сфере, 107 стандартов относятся к сфере стройматериалов.

В прошлом году были утверждены 145 типов средств измерения, был выдан сертификат об их утверждении, и средства измерения были включены в государственный реестр.