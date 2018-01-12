Бакинская полиция задержала грабителей по горячим следам – ФОТО

2018-01-12 16:00 | www.oxu.az | 6

В Баку задержаны преступники, совершившие два ограбления за ночь.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, житель Баку Роман Гасанов позвонил на «горячую линию» 102 МВД и сообщил, что 8 января на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе столицы двое неизвестных преградили ему путь и потребовали деньги и мобильный телефон, а когда он оказал сопротивление, ему нанесли травмы тупым предметом.

Сотрудники 25-го отделения полиции Управления полиции Низаминского района сразу же начали розыск по горячим следам. В результате были задержаны подозреваемые в совершении преступления житель Имишлинского района Мирзали Нуриев и ранее судимый житель поселка Локбатан Эльчин Асадли. Выяснилось, что задержанные в тот же день отобрали мобильный телефон у некого Бейлера Садыглы.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.

Э.А.

