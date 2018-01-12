Въехавший в переход автобус в Москве был исправен

2018-01-12 16:15 | www.apa.az | 6

Автобус, въехавший в переход у метро «Славянский бульвар» в Москве в конце декабря, был исправен.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



«Следствием получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса», — сказала она.



В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, по разным данным, 10 или 11 получили травмы.

