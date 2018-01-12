Телеканал Lider об уходе певицы Эльнары

2018-01-12 16:12 | www.oxu.az | 6

Сегодня некоторые местные СМИ написали об уходе певицы Эльнары Халиловой из передачи «Xeyirli axşamlar».

Как передает Oxu.Az, причиной назван конфликт Эльнары с руководителем проекта.

Сообщается, что у певицы потребовали с особыми почестями встретить одного из гостей передачи. Эльнара посчитала, что гость недостоин этого. Из-за конфликта с руководством телеканала Эльнаре пришлось уйти.

Как сказал Oxu.Az глава пресс-службы Lider Садан Буньят, у певицы не было проблем с руководством телеканала:

«Конфликт у Эльнары произошел не с руководством Lider TV, а с руководителем проекта Зарифой Тапдыггызы. Телеканал Lider и его руководство не имеют никакого отношения к этому. Мы и после этого готовы приглашать Эльнару ханум на все наши передачи».

Пярвиз Гусейн

