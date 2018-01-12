Завершилась реконструкция автодороги в село Джоджуг Марджанлы (ФОТО)

2018-01-12 16:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Завершена реконструкция участка автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан протяженностью 64 километра, проведенная Государственным агентством автодорог Азербайджана, говорится в сообщении агентства в пятницу.

Реализация проекта осуществлялась в строгом соответствии с технологической последовательностью под непосредственным руководством госагентства.

Отметим, что участок автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндижван протяженностью 112 километров в 2015 году был восстановлен и введен в эксплуатацию в соответствии со второй технической категорией. Автомобильная дорога, ведущая в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, начинается примерно со 177-го километра автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан. Благодаря реконструкции участка магистральной дороги в 64 километра стало легче перевозить пассажиров и доставлять грузы из Баку в поселки вдоль Бейлаганского и Физулинского районов, а также в село Джоджуг Марджанлы Джабарильского района.