Госпредприятия Азербайжана в 2017 году получили продовольственную продукцию на 97 млн манатов

2018-01-12 16:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - За 2017 год предприятия, финансируемые из государственного бюджета Азербайджана, были обеспечены продовольственной продукцией по 18 наименованиям на сумму 97 миллионов манатов, сообщает в пятницу ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией".

Согласно сообщению, большая часть продукции была приобретена у местных производителей, среди которых 395 фермеров и 276 компаний, что означает ввод большого объема финансовых средств в их оборот.

Кроме того, в отчетный период ОАО 2017 года на экспорт продукции на 54,93 миллиона манатов.

С апреля 2017 года ОАО также приступило к выплате авансов.

"Всего в течение года в ОАО поступили обращения от 309 производителей продовольственной продукции. В результате мониторинга обращений и проверки документов 132 хозяйственным субъектам было выдано свыше 3,54 миллиона манатов аванса", - сообщил собеседник агентства.

В апреле 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Открытого акционерного общества "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией".