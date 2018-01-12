Турецкий арбитр с подозрением относится к решению Тофика Бахрамова

2018-01-12 16:32 | www.apa.az | 6

«Система видеоассистента арбитра (VAR) не может свести к нулю судейские ошибки. Но она может помочь избежать серьёзных ошибок, которые останутся в истории». Как сообщает apasport.az, об этом заявил бывший турецкий арбитр Ахмет Чакар.

56-летний Чакар, являющийся спортивным обозревателем дал интервью местной прессе. Выразив своё отношение к видеоповтору, который будет внедрён в Турции, бывший рефери коснулся и решения, принятого легендарным азербайджанским арбитром Тофиком Бахрамовым в 1966-ом году.

По его мнению, если бы в то время действовала система VAR, то в финальном матче чемпионата мира между Германией и Англией произошло бы прямо противоположное по сравнению с решением Бахрамова: «Я могу привести несколько примеров в связи с VAR. Если бы эта система использовалась в последние 30 лет, то не засчитали бы гол, засчитанный азербайджанским боковым арбитром в финальном матче чемпионата мира Англия – Германия. Был бы отменён и гол, забитый Диего Марадоной в ворота Англии, который он назвал позднее «Рукой Всевышнего». Система VAR могла бы засечь и то, как один из звёзд мирового футбола Тьерри Анри пробросил себе мяч на ход рукой во встрече с Ирландией, из-за чего его прозвали «воришкой Анри». Думаю, что самой главной проверкой для этой системы станет предстоящий чемпионат мира в России».

Привлекает внимание то, что Чакар, часто выступающий с критикой в адрес турецкого футбола и известный в своей стране как спортивный публицист не осведомлён об истории мундиаля 1966-го года. Иначе он не поставил бы чемпионат мира, состоявшийся 52 года назад в один ряд с чемпионатом Европы 1988-го года.