Игорь Качаев: В Баку я встречал только доброту, радушие и желание помочь во всем (ФОТО)

2018-01-12 16:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Заместитель декана факультета актерского искусства и режиссуры, доцент кафедры пластического воспитания и кафедры режиссуры Российского государственного института сценических искусств рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева о своей прошлогодней поездке в Баку, и выразил надежду на продолжение сотрудничества с азербайджанскими театрами.

- Вы активный участник программ Центра поддержки Русского театра за рубежом при Союзе театральных деятелей Российской Федерации под патронатом президента России. Расскажите, пожалуйста, с чего началась эта страница Вашей биографии. Как получилось, что в итоге этой осенью Вы оказались со своими мастер-классами в Баку?

- В 2006 году мне поступило предложение от Центра дать уроки в Алма-Ате. Тогда в Русский театр пришло много артистов из других театров города, пришли студенты театрального института. Это был интересный опыт. Его логичным продолжением стали поездки в другие страны: Литву, Эстонию, Украину, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдову. Кроме того, была довольно интенсивная работа в Международной летней театральной школе Союзе театральных деятелей Российской Федерации и плотное сотрудничество с театром-фестивалем Балтийский дом. Именно последний стал инициатором моей осенней поездки в Баку, в их Русский драматический театр, чтобы провести мастер-классы по сценическому движению для молодых актеров, артистов других театров республики, а также для студентов Государственного университета культуры и искусств.

- Чем Вам запомнилась столица Азербайджана?

- Это был мой первый визит в Азербайджан, и Баку поразил меня своими масштабами, гостеприимством и небывалым радушием. Я чувствовал себя как дома. Поразила архитектура – как старого Баку, так и нового. Кухня этого народа. Ну и, конечно, люди! Везде, начиная с аэропорта и заканчивая улицами города, я встречал только доброту, открытость, радушие и желание помочь во всем.

- А какое впечатление произвел Бакинский русский театр?