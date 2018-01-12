Гражданин Катара не смог вывезти дикую птицу из Азербайджана – ФОТО

2018-01-12 16:44 | www.oxu.az | 6

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку вывоза из страны редкой и находящейся под угрозой исчезновения птицы.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном таможенном комитете, гражданин Катара, летевший рейсом Баку-Доха, представил таможенную декларацию и соответствующий разрешительный документ, сказав, что собирается совершить реэкспорт ранее ввезенного в Азербайджан сокола.

Однако сотрудники таможни с помощью специального сканера сверили номер с электронной бирки на птице и установили, что эта не та птица, которую катарец привез в Азербайджан, а другая, выловленная в нашей стране.

По факту ведется расследование.

Э.А.

