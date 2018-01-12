В Узбекистане увеличилось производство промпродукции

2018-01-12 16:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - За январь-декабрь 2017 года предприятиями Узбекистана, по предварительным данным, произведено промышленной продукции на 144,2 триллиона сумов, что на семь процентов больше по сравнению с 2016 годом.

По данным пресс-службы Госкомстата Узбекистана, основным фактором роста общего объёма промышленного производства стал прирост производства в обрабатывающей промышленности на 6,4 процента (вклад в прирост общего объема промышленного производства 5,2 пункта), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - на 12,9 процента (вклад в прирост 1,3 пункта), электроснабжении, подаче газа, пара и кондиционировании воздуха - на 4,9 процента (вклад в прирост 0,4 пункта) и в водоснабжении, канализации, сборе и утилизации отходов на 13,5 процента (вклад в прирост 0,1 пункта).

Объем произведенной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности составил 112,7 триллиона сумов, или 78,1 процента от общего объема, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - 18,3 триллиона сумов (12,7 процента), электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха - 12,1 триллиона сумов (8,4 процента) и водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов - 1,1 триллиона сумов (0,8 процента).

В горнодобывающей промышленности по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года добыча щебня увеличилась на 39,1 процента, гравия - 22,2 процента, угля - 4,4 процента и природного газа - 0,5 процента, при этом добыча нефти снизилась на 6,3 процента.

В обрабатывающей промышленности увеличилось производство легковых автомобилей на 58,1 процента, чая зелёного - 21,9 процента, автобусов - 16,4 процента, автомобилей грузовых - 7,5 процента, масла растительного - 5,4 процента, а производство сахарного песка, хлопкового волокна, дизельного топлива и автомобильного бензина значительно уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Расширение ассортимента и стимулирование выпуска готовой продукции отразились на увеличении производства потребительских товаров по сравнению с январем-декабрём 2016 года (102,7 процента), удельный вес которых в объеме промпроизводства составил 38,9 процента.