Азербайджанские таможенники предотвратили попытку вывоза из страны редкой и находящейся под угрозой исчезновения птицы

2018-01-12 16:33 | www.apa.az | 6

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку вывоза из страны редкой и находящейся под угрозой исчезновения птицы.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном таможенном комитете, гражданин Катара, летевший рейсом Баку-Доха, представил таможенную декларацию и соответствующий разрешительный документ, сказав, что собирается совершить реэкспорт ранее ввезенного в Азербайджан сокола. Однако сотрудники таможни с помощью специального сканера сверили номер с электронной бирки на птице и установили, что эта не та птица, которую гражданин Катара привез в Азербайджан, а другая, выловленная в нашей стране.

По факту ведется расследование.