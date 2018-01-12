Учительница в США пригрозила чернокожему школьнику судом Линча

2018-01-12 16:52 | www.oxu.az | 6

В одной из школ американского штата Огайо белую учительницу заподозрили в расизме после того, как она отругала одного из чернокожих учащихся.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас. По словам 13-летнего школьника, педагог «пригрозила ему судом Линча в случае, если он не начнет нормально работать на занятиях».

По словам официального представителя школы, учительница не хотела обидеть подростка. Разгневанная мать ученика обратилась к местным властям с просьбой, чтобы педагога отстранили от работы.

11 января стало известно, что ученикам четвертого класса города Милуоки в американском штате Висконсин дали домашнее задание, в котором им нужно было назвать три хорошие причины рабства. Мать одного из школьников Трамека Браун-Берри разместила фотографию листа с заданием в своем Facebook. Некоторые ученики отказались выполнять эту часть задания.