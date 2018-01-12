В Баку внесены изменения в движение автобусов маршрута № 132

2018-01-12 16:54 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Конечная остановка автобусов маршрута № 132 в поселке Говсан перенесена на улицу Школьная, сообщили в пятницу в Бакинском транспортном агентстве.

В агентстве также напомнили, что с сегодняшнего дня пассажиров автобусов маршрута № 175 будут обслуживать современные автобусы ООО BakuBus, которые будут курсировать не от улицы Школьная в поселке Говсан, а от улицы Э. Гасымова до сада Самеда Вургуна и обратно. Автомобильная дорога на улице Школьная считается неудобной для движения крупногабаритных автобусов BakuBus.