Посол Швейцарии: «Наши компании очень активно работают в Азербайджане»

2018-01-12 16:59 | www.apa.az | 7

«Существуют очень хорошие двусторонние связи между Азербайджаном и Швейцарией».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на пресс-конференции сказал посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Стадлер. Он отметил, что в прошлом году Швейцария предусмотрела два приоритета по принятой по Азербайджану стратегии на 4 года: «Эти приоритеты охватывают развитие в Азербайджане финансовой поддержки, малого и среднего предпринимательства».



Посол подчеркнул некоторый спад объемов взаимного товарооборота. «В настоящее время в Азербайджане действуют свыше 20 компаний со швейцарским капиталом. Сегодня товарооборот равен 200 млн. долларов. Но мы уверены, что со временем он увеличится», - добавил Ф.Стадлер.