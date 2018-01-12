В Турции в 2017 году обезврежено свыше 7 тысяч террористов

2018-01-12 17:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Турции обезврежено 7016 террористов, говорится в сообщении ВС Турции, распространенном в пятницу. Согласно сообщению, в том числе обезврежено 3239 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

В сообщении говорится, что Турция, как и раньше активно продолжит борьбу с террористическими организациями.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)