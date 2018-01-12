Омбудсмен распространила заявление в связи с 28-й годовщиной трагедии 20 Января

2018-01-12 17:11 | www.apa.az | 7

Как сообщили АПА в пресс-службе Аппарата омбудсмена, в заявлении говорится, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года войска советской армии без предупреждения вторглись в Баку и Сумгаит, а также в ряд других городов и районов Азербайджана, мирное население было подвергнуто обстрелу из танков и другой тяжелой военной техники. В результате были грубо нарушены нормы международного права, соответствующие положения конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР.

«Вошедшие в Баку вооруженные подразделения, независимо от национальности, возраста и пола, жестоким образом убили 147 безоружных мирных граждан, в том числе пожилых, женщин и детей. В столице, пригородных поселках и районах были ранены 744 мирных и невинных человека, сотни пропали без вести, 841 человек же был незаконно арестован. Был открыт огонь по машинам скорой помощи и врачам, которые пытались помочь раненым. В результате погибло несколько медицинских работников, некоторые из них получили ранения», - говорится в заявлении.

Заявление адресовано генеральному секретарю ООН, Совбезу ООН, верховному комиссару по правам человека ООН, Европейской комиссии, Совету Европы, ОБСЕ, Институту международных и европейских омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, Европейской сети уполномоченных по правам детей, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в Азербайджане, диаспорским организациям.