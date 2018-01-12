В Азербайджане продолжится строительство школ модульного типа

2018-01-12 17:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана сообщило, где в течение 2018 года будут построены школы модульного типа.

В течение этого года, сообщили Trend в ведомстве, в общей сложности будет построено 137 школ модульного типа. Такие школы будут построены в Губинском, Хачмазском, Шабранском, Гусарском, Хызынском, Исмаиллинском, Агсуинском, Имишлинском, Гобустанском, Огузском, Шекинском, Габалинском, Товузском, Агстафинском, Гедабекском, Дашкесанском, Агдашском, Бардинском, Агджабединском, Агдамском, Зардабском, Саатлинском, Бейлаганском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Лянкярянском и Лерикском районах.

В этом году также планируется построить школы модульного типа на месте действующих школ для вынужденных переселенцев.