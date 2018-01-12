Пенсии выдадут на следующей неделе

2018-01-12 17:10 | www.oxu.az | 6

Как сообщалось, финансирование пенсий осуществляется 11 числа каждого месяца, но в этом месяце произошло запоздание из-за того, что первые дни месяца были нерабочими.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы министерства труда и социальной защиты Эльман Бабаев, пенсии по Баку будут перечислены во вторник, 16-го числа.

«На последующих этапах финансирование, как и в прошлые месяцы, будет проводиться в соответствии с графиком, то есть поэтапно в городах и районах. Финансирование пенсий в районах, где проживают вынужденные переселенцы, в городах республиканского значения, других районах, для военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания будет полностью завершено в течение месяца», - отметил он.

Л.А.

