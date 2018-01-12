104-летнюю Мадину Алиеву отправили в Чечню

2018-01-12 17:24 | www.oxu.az | 6

104-летняя Мадина Алиева, найденная на улице в Геранбое отправлена в Чечню.

Как передает Oxu.Az, об этом haqqin.az сообщила глава Общественного объединения «Темиз Дунья» Мехрибан Зейналова.

Напомним, что несколько дней назад haqqin.az опубликовал статью о том, что в преддверии Нового года 104-летнюю жительницу Чечни Мадину Алиеву нашли замерзающей на улицах Геранбоя. После оказания первой медицинской помощи пожилую женщину доставили в приют в Баку. Женщина хотела совершить паломничество в Кербелу, однако была обманута попутчицами и брошена ими в Геранбое. Мадина Алиева просила помочь ей вернуться в Чечню, и ее обращение было опубликовано в haqqin.az.

Спустя сутки после публикации статьи историей Мадины Алиевой заинтересовался лично глава Чечни Рамзан Кадыров, который поручил соответствующим структурам помочь беспомощной женщине.

Накануне ночью, пожилая женщина в сопровождении делегации из Чечни была вывезена из Азербайджана.

«При содействии МВД Азербайджана и чеченской делегации ее отправили в Чечню. В Баку ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Однако учитывая ее пожелание жить в Чечне, было принято решение отправить ее в Россию», - сказала Мехрибан Зейналова.