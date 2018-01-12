В Турции будет создано новое министерство – СМИ

2018-01-12 17:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Турции будет создано новое министерство автомобилестроения, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что данное министерство будет создано в рамках программы по созданию отечественного автомобиля.

Запланированное к созданию министерство будет осуществлять контроль над производством отечественных автомобилей и развитием турецкой автомобильной промышленности.

В настоящее время официальные власти Турции пока, что не подтвердили эту информацию.

Отметим, что 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал имена компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля, - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Глава государства подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также отметил, что, начиная с 2021 года, Турция приступит к экспорту отечественных автомобилей в соседние страны.