Житель Бейлагана застрелил односельчанина

2018-01-12 17:30 | www.oxu.az | 6

11 января был застрелен житель Бейлагана Али Байрамов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

Сотрудники отделения полиции Бейлаганского района немедленно приступили к принятию соответствующих мер. Байрамов был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Было установлено, что житель села Дуньямалылар Мухтар Ягуб оглы Мустафаев во время конфликта выстрелил из охотничьего ружья в Али Аловсат оглы Байрамова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий М.Мустафаев был задержан и передан следствию. У него было изъято не имеющее необходимых документов оружие марки «ТОЗ-16», из которого был застрелен Байрамов.