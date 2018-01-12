«Реал» хочет купить самого дорогого футболиста в мире

2018-01-12 17:42 | www.oxu.az | 6

Мадридский «Реал» хочет видеть в своих рядах бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет испанское издание Marсa.

Сообщается, что сумма трансфера вместе с зарплатой Неймара составляет 400 млн евро. В случае отказа Неймара в качестве альтернативы «королевский клуб» рассматривает кандидатуры нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, игрока «Челси» Эдена Азара и Тимо Вернера из «Лейпцига».

По данным исследовательского центра CIES Football Observator, Неймар стал самым дорогим футболистом мира. Стоимость спортсмена оценили в 213 миллионов евро.

Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. Форвард выдвинул парижскому клубу особые условия — одноклубникам нельзя грубо играть против него на тренировках, также Неймара освободили от занятий по оборонительной тактике.

С.Т.

