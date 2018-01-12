Список регионов, где откроются центры «ASAN xidmət»

2018-01-12 17:50 | www.oxu.az | 6

По поручению главы государства до 2020 года число центров «ASAN xidmət» планируется довести до 20.

Об этом Oxu.Az сказал глава отдела информационного обеспечения Государственного Агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Анар Гусейнов.

По его словам, в 2018 году планируется открытие региональных центров в Шеки, Мингячевире и Имишли, а до 2020 года – в Агджабеди, Джалилабаде, Товузе, Шемахе и Кюрдамире.

Анар Гусейнов также заявил, что после открытия мингячевирского центра «ASAN xidmət» может быть снято ограничение на получение удостоверения личности в любом из центров «ASAN xidmət».

Эльвин Ахмедов

