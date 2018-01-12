Еще один банк в Азербайджане начал эмиссию карт UnionPay International

2018-01-12 17:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ОАО Muganbank приступило к эмиссии карт международной платежной системы UnionPay International, сказали Trend в пятницу в процессинговом центре AzeriCard.

Банком будут предложены четыре типа карт (Union Pay Classic, Union Pay Gold, Union Pay Platinum и Union Pay Diamond).

До сих пор Muganban предлагал клиентам карты MasterCard и Visa, но, чтобы расширить ассортимент карточных продуктов, банк заключил соглашение с китайской компанией UnionPay.

В настоящее время в Азербайджане с китайской платежной системой уже сотрудничают Международный банк Азербайджана, AzerTurkBank и AtaBank.

"В перспективе ожидается, что еще несколько банков начнут эмиссию карт данной платежной системы", - сказали в AzeriCard.