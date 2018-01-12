В Чехии начались президентские выборы

2018-01-12 17:38 | www.trend.az | 6

Первый тур президентских выборов начался в Чехии в пятницу в 14.00 по местному времени.

"Голосование на всех выборах в Чехии традиционно проходит в течение двух дней, в пятницу оно продлится до 22.00, в субботу пройдет с 8.00 до 14.00", — сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии в небольшом городе Велтрусы неподалеку от Праги Лукаш Когоут, добавив, что ожидает участие избирателей на уровне предыдущих выборов главы государства в 2013 году – 50-60%.

Ровно в 14.00 Когоут открывает двери избирательного участка и впускает первых участников голосования. Всего к этому времени у дверей собрались около десяти человек, в основном, старшего возраста, а также, судя по внешнему виду, строительные рабочие, уже завершившие смену.