Увеличился внешнеторговый оборот Казахстана

2018-01-12 17:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2017 года составил 69 450,1 миллиона долларов, сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Таким образом, объем внешнеторгового оборота Казахстана в январе-ноябре 2017 года на 25,1 процента превысил показатель за аналогичный период 2016 года.

Экспорт за 11 месяцев прошлого года составил 43065,2 миллиона долларов (рост на 31,6 процента), импорт - 26 384,9 миллиона долларов (+15,8 процента).