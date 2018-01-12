В ходе работ в Италии консорциум TAP произвел вырубку больных оливковых деревьев

2018-01-12 17:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Консорциум TAP AG, осуществляющий строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), произвел вырубку двух зараженных бактерией Xylella fastidiosa оливковых деревьев в итальянском регионе Апулия, говорится в сообщении консорциума.

«К сожалению, в результате молекулярного анализа на образцах, собранных 28 ноября 2017 года была обнаружена бактерия Xylella fastidiosa в одном из шестнадцати массивных оливковых деревьев в Сан-Базилио, и в одном оливковом дереве, уже перенесенном в хранилище в регионе Masseria del Capitano», - говорится в сообщении.

Бактерия Xylella fastidiosa способна поражать более 200 видов растений, принадлежащих 50 семействам. Кроме того, существует большое количество видов растений, которые способны заражаться X. fastidiosa, не проявляя при этом признаков заболевания.

Впервые в Европе бактерия Xylella fastidiosa была обнаружена в 2010 году в южной части Апулии, где произрастает более 50 миллионов оливковых деревьев.

Отметим, что TAP осуществил работы по перемещению 210 оливковых деревьев в районе микротоннеля [который минимизирует воздействие на окружающую среду и сделает трубопровод невидимым]. Эти деревья были пересажены в лесопитомник, где они тщательно хранятся и обрабатываются до тех пор, пока не будут пересажены обратно на исходный участок после завершения работ.

На втором этапе TAP предстоит осуществить работы по пересадке и сохранению еще 1878 оливковых деревьев, которые растут вдоль 8-километрового маршрута трубопровода - от выхода микротоннеля до приемного терминала, а затем вернуть их на исходный участок, когда работы будут закончены.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.