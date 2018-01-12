Уровень безработицы в Казахстане остается стабильным

2018-01-12 18:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Казахстане число безработных в декабре 2017 года, согласно оценкам, составило 441,8 тысячи человек, что составляет пять процентов от числа экономически активного населения, сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Показатель безработицы по сравнению с предыдущем месяцем не изменился.

Официально на конец декабря в органах занятости Казахстан в качестве безработных были зарегистрированы 70,3 тысячи человек, или 0,8 процента от числа экономически активного населения страны.