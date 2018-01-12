Немецкий профессор выступил в БГУ с докладом «Исследование адронной материи виртуальными фотонами»

2018-01-12 18:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Профессор Франкфуртского университета имени Гёте, председатель эксперимента HADES Йоахим Строт выступил с докладом на физическом факультете Бакинского государственного университета.

В лекции «Исследование адронной материи виртуальными фотонами» ученый подробно рассказал о фундаментальных проблемах современной ядерной физики, об их изучении в эксперименте HADES и достигнутых результатах, связях между результатами столкновений протон-протон, а также протон-ядро и ядро-ядро, их сравнительном анализе.