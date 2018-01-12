В Баку двое мужчин изнасиловали девушку

2018-01-12 18:36 | www.oxu.az | 6

В Сабунчинском районе Баку было совершено групповое изнасилование.

Как передает Oxu.Az, в полицию обратился 51-летний житель поселка Машатага который и заявил об изнасиловании. Жертвой преступления стала его дочь.

Согласно информации, 8 января двое неизвестных людей завели дочь в неизвестное место и неоднократно изнасиловали ее.

Следственная группа Сабунчинского района расследуя данное преступление вышла на след насильников и задержала одного из преступников.

Им оказался житель Астаринского района Зохраб Ягубов. Выявлен также его подельник по имени Асиф, но он пока не задержан.

По факу начато расследование.

Ульви Керимов

