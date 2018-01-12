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В Баку двое мужчин изнасиловали девушку

2018-01-12 18:36 | www.oxu.az | 6

В Сабунчинском районе Баку было совершено групповое изнасилование. 

Как передает Oxu.Az, в полицию обратился 51-летний житель поселка Машатага который и заявил об изнасиловании. Жертвой преступления стала его дочь. 

Согласно информации, 8 января двое неизвестных людей завели дочь в неизвестное место и неоднократно изнасиловали ее. 

Следственная группа Сабунчинского района расследуя данное преступление вышла на след насильников и задержала одного из преступников. 

Им оказался житель Астаринского района Зохраб Ягубов. Выявлен также его подельник по имени Асиф, но он пока  не задержан. 

По факу начато расследование.

Ульви Керимов

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