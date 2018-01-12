В Азербайджане введена новая модель оценивания знаний школьников

2018-01-12 18:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Окончательная оценка (аттестация) учащихся на уровне общего среднего образования в 2016/2017 учебном году была осуществлена на основе новой модели с учетом всех нововведений, связанных с применением предметных куррикулумов, сказала председателя совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде, говорится в сообщении центра в пятницу.

«Согласно модели, выпускные экзамены в этом году будут проходить в два этапа, как и в предыдущем учебном году. На первом этапе с целью проверки навыков чтения и письма школьникам будут предоставлены тесты открытого (ответ пишется письменно) и закрытого типов (выбор правильного ответа из представленных вариантов), написание сочинений (эссе), для проверки математических знаний - тесты открытого типа, а на втором этапе – тесты закрытого типа по каждому предмету», - сказала Аббасзаде.

Она отметила, что в настоящее время проверка уровня усвоения и навыков учащихся в IX классе по содержательным стандартам осуществляется с помощью новых средств оценки.