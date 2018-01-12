СМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать системы сената США

2018-01-12 18:44 | www.trend.az | 7

Хакеры, предположительно связанные с Россией и осуществившие кибератаки на Демократическую партию, в течение нескольких месяцев работают над взломом компьютерных сетей сената США, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на доклад компании по кибербезопасности Trend Micro, передает агентство "Интерфакс".

По данным компании, речь идет о группировке Fancy Bear, занимающейся кибершпионажем, которую в США считают близкой к российским властям.

"Они по-прежнему проявляют активность, по крайней мере, ведут подготовку к осуществлению кибератак на сенат США, чтобы повлиять на общественное мнение", - приводит телеканал слова автора доклада, сотрудника компании Фейкэ Хакейборда.

"Они ищут ту информацию, которую смогли бы опубликовать позднее", - добавил он.

По словам Хакейборда, доклад был подготовлен после обнаружения подозрительных сайтов, созданных в июне и сентябре прошлого года. По мнению специалиста, они по своему виду напоминают внутреннюю систему обмена электронными письмами, которая используется членами американского сената.