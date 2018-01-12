В Баку изменены конечные остановки автобусов ряда маршрутов

2018-01-12 18:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Баку конечные остановки автобусов маршрутов 100, 108, 123, 134, 147 и 155 (этот маршрут скоро будет отменен и присоединен к маршруту 108) будут перенесены в центр транспортного обмена «Дарнагюль», который начнет функционировать с завтрашнего утра, сообщили в пятницу в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В ближайшее время в центре "Дарнагюль" также будут конечные остановки автобусов маршрутов №№ 6, 8, 45 и 71.

Напомним, что это четвертый центр транспортного обмена, ранее начали действовать центры «Кероглу», «28 Мая» и «Локбатан».