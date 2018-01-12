Россия отомстила за Хмеймим

2018-01-12 19:06 | www.oxu.az | 6

Российский спецназ уничтожил диверсантов, которые 31 декабря обстреляли базу Хмеймим.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом распространило Министерство обороны России.

Отмечается, что в спецоперации участвовали «все силы многоуровневой системы российской разведки в Сирии». Выяснилось, что террористы базировались рядом с западной границей провинции Идлиб.

«По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», - рассказали в ведомстве.