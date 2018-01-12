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Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос почти в 2,5 раза

2018-01-12 19:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в 2017 году составил около 13,62 миллиарда манатов, что в 2,4 раза превышает показатели 2016 года, сообщает БФБ.

Объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,07 миллиарда манатов (рост за год в 7,3 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,62 миллиарда манатов (рост в 3,9 раза), а объем рынка производных инструментов - 5,9 миллиарда манатов (рост на 33,6 процента).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка

2017 год

2016 год

Объем сделок, AZN

Количество сделок

Объем сделок, AZN

Количество сделок

I. Рынок государственных ценных бумаг

6 066 555 117,67

1096

836 158 061,99

282

Гособлигации минфина

839 418 410,59

487

567 402 695,1

261

первичное размещение

794 518 614,46

396

421 490 192,42

207

вторичное размещение

44 899 796,13

91

145 912 502,72

54

Ноты ЦБА

5 227 136 707,08

609

268 755 366,9

21

первичное размещение

5 185 738 092,12

602

268 755 366,85

21

вторичное размещение

41 398 614,96

7

-

-

II. Рынок акций

709 609 702,02

1576

117 971 840,35

2027

первичное размещение

690 621 123,89

9

114 709 000,00

18

вторичное размещение

18 988 578,13

1 567

3 262 840,35

2 009

III. Рынок долговых инструментов

858 314 883,35

889

299 269 239,49

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