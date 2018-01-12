Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос почти в 2,5 раза

2018-01-12 19:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в 2017 году составил около 13,62 миллиарда манатов, что в 2,4 раза превышает показатели 2016 года, сообщает БФБ.

Объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,07 миллиарда манатов (рост за год в 7,3 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,62 миллиарда манатов (рост в 3,9 раза), а объем рынка производных инструментов - 5,9 миллиарда манатов (рост на 33,6 процента).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам: