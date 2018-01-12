Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос почти в 2,5 раза

2018-01-12 19:03 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в 2017 году составил около 13,62 миллиарда манатов, что в 2,4 раза превышает показатели 2016 года, сообщает БФБ.
Объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,07 миллиарда манатов (рост за год в 7,3 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,62 миллиарда манатов (рост в 3,9 раза), а объем рынка производных инструментов - 5,9 миллиарда манатов (рост на 33,6 процента).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
2017 год
|
2016 год
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
6 066 555 117,67
|
1096
|
836 158 061,99
|
282
|
Гособлигации минфина
|
839 418 410,59
|
487
|
567 402 695,1
|
261
|
первичное размещение
|
794 518 614,46
|
396
|
421 490 192,42
|
207
|
вторичное размещение
|
44 899 796,13
|
91
|
145 912 502,72
|
54
|
Ноты ЦБА
|
5 227 136 707,08
|
609
|
268 755 366,9
|
21
|
первичное размещение
|
5 185 738 092,12
|
602
|
268 755 366,85
|
21
|
вторичное размещение
|
41 398 614,96
|
7
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
709 609 702,02
|
1576
|
117 971 840,35
|
2027
|
первичное размещение
|
690 621 123,89
|
9
|
114 709 000,00
|
18
|
вторичное размещение
|
18 988 578,13
|
1 567
|
3 262 840,35
|
2 009
|
III. Рынок долговых инструментов
|
858 314 883,35
|
889
|
299 269 239,49
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