Более 20-ти швейцарских компаний функционирует в Азербайджане - посол

2018-01-12 19:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Швейцарские компании активно работают в Азербайджане, их уже больше 20-ти, и практически у всех имеются представительства в республике. Об этом в пятницу на пресс-брифинге сказал посол Швейцарии в Азербайджане Филип Шталдер.

“Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией в 2017 году составил 200 миллионов долларов. Этот показатель ниже показателей предыдущих лет, однако существующий уровень двусторонних отношений, несомненно, послужит его увеличению”, - сказал посол.

Говоря об официальных визитах президентов, а также министров двух стран, дипломат отметил, что встречи между президентами Азербайджана и Швейцарии стали уже традиционными, и выразил надежду на то, что они и дальше будут способствовать плодотворному сотрудничеству между странами.

“В прошлом году мы отметили 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, также организовали офис сотрудничества между нашими странами в Баку, посредством которого мы собираемся реализовывать новые проекты и далее укреплять сотрудничество”, - сказал Шталдер.