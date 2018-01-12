Компания Mover: «В доставке грузов в Азербайджан нет никаких проблем»

2018-01-12 19:08 | www.apa.az | 6

Об этом АПА-Экономикс сообщили службе доставки - ООО Mover. В компании отметили, что в настоящее время никаких перерывов в приеме заказов нет. «Наша компания без проблем провела через таможенную границу заказы из Турции. Там просто требуется, чтобы документы были в порядке». В компании также отметили, что сейчас заказы принимаются по графику и два раза в неделю поступают из Турции на склады в Баку: «На сайте www.mover.az можно получить дополнительную информацию о нашей компании и службе доставки».

Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о том, что заказанные некоторыми компаниями товары не могут пройти таможенную границу Азербайджана. К примеру, компания Barami заявила о приостановке приема заказов из США и Англии. Компания Camex хотя и не предоставила информацию об этом, но не принимает заказы клиентов по Турции и не называет точное время доставки заказов из других стран.