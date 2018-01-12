В Баку богатых индусов обманули соотечественники

2018-01-12 19:10 | www.oxu.az | 6

В Баку туристы из Индии стали жертвами мошенничества. Причем мошенничество совершено их же соотечественниками.

Как сообщили Oxu.Az в правоохранительных органах Сабаильского района, 11 января в полицию обратились туристы из Индии, поселившиеся в одной из столичных гостиниц.

Жалобщики: Раджан Сатиндер Синкх, 1996 года рождения, Джаураф Кумар Вижай, 1995 года рождения и Паринжит Синкх Даршан Синкх, 1997 года рождения показали, что прибыли в Баку по туристической визе 23 декабря 2017 года. 10 января туристы планировали вылететь в Канаду, но вместо того, чтобы купить билеты до Оттавы, они поверили на слово своим соотечественникам.

Уже находясь в Международном бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева Пама Амриндер Синкх, 1981 года рождения и Дхарам Вир, 1998 года рождения под предлогом покупки билетов взяли с каждого из указанных лиц по 3 тысячи долларов США и скрылись.

Тогда как билет до Оттавы стоит чуть выше 1 тысячи манатов.

Пока индусы ожидали товарищей, мошенники просто вылетели ближайшим рейсом.

По факту ведется расследование. Никто не задержан.