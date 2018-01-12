Малообеспеченным семьям в Азербайджане будет проще приобрести жилье в ипотеку

2018-01-12 19:17 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом квартале 2018 года начнется внедрение механизма гарантирования ипотечных кредитов.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, распространенном в пятницу.

Как отмечается, этот механизм позволит малообеспеченным семьям приобретать жилье посредством ипотечных кредитов с более низким первоначальным взносом.

“В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного с Всемирным банком, был изучен международный опыт, вместе с экспертами банка подготовлен проект порядка выдачи гарантии, а также сформирована базовая модель по управлению рисками”, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, внедрение нового механизма ускорит и упростит процесс выдачи кредитов, а также создаст почву для оптимального управления рисками.

ЗАО “Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд” создано 25 декабря 2017 года путем объединения Азербайджанского ипотечного фонда и Кредитно-гарантийного фонда.

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит выдается гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется Фондом и не должна превышать стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.