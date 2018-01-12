В Китае облегчены правила для инвесторов в зонах свободной торговли

2018-01-12 19:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Госсовет КНР решил облегчить правила для предприятий, занимающихся инвестиционной деятельностью в зонах свободной торговли (ЗСТ), в целях содействия реформам и внешней открытости, говорится в распространенном заявлении.

В соответствии с решениями, одобренными премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, Китай позволит развлекательным заведениям со стопроцентным иностранным капиталом предоставлять услуги в ЗСТ и разрешит иностранным инвесторам вкладывать средства в бизнес, связанный с предоставлением доступа в интернет.

Китайские власти отменят ограничение, которое требует, чтобы не менее 70 процентов оборудования в проектах городского рельсового транспорта с иностранным финансированием было произведено в Китае.

Компаниям со стопроцентным иностранным капиталом было разрешено открывать заправочные станции, проектировать, производить и ремонтировать самолеты общего назначения с максимальной взлетной массой в шесть тонн.