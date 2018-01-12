Министр энергетики Азербайджана совершит визит в Саудовскую Аравию

2018-01-12 19:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов совершит визит в Саудовскую Аравию, говорится в пятницу в сообщении ведомства.

По приглашению министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халеда Абдулазиза Аль-Фалиха делегация во главе с министром энергетики Шахбазовым 13-16 января совершит визит в эту страну.

В ходе визита планируется обсуждение энергетического сотрудничества между двумя странами, перспектив сотрудничества с Саудовской Аравией, а также развитие существующих отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по регулированию мирового нефтяного рынка.